Thiaroye 44: Ouza l’oublié, avait déjà tout dit…

Ouza Diallo, auteur-compositeur, chanteur- révolutionnaire qui a chanté Thiaroye 44.

Auteur-compositeur-chanteur, Ousmane Diallo dit Ouza a marqué la musique sénégalaise des années 70 avec beaucoup de morceaux fétiches. Ouza Diallo c’est cet artiste engagé qui a osé chanter THIAROYE 44 à l’époque de la «pensée unique» . Dans une période où la liberté d’expression était bannie par le régime d’alors

En effet, Ouza Diallo a toujours osé franchir le Rubicon, par son courage, son esprit révolutionnaire, sa conviction faite que le «Toubab pille nos richesses».

Ouza a chanté «Woloy, Toubab yangui nangou sunu alal» qui veut dire «au secours, les blancs s’en prennent à nos richesses»

Ouza a chanté Thiaroye 44 pour dénoncer et sensibiliser sur le massacre odieux des tirailleurs sénégalais par la France.

Cette chanson n’a pas plu aux autorités de l’époque

Elle a été censurée et interdite de diffusion sur tout le territoire sénégalais. La chanson était paradoxalement audible en Gambie, à «Radio Syd in Banjul»

Durant de longues années, le chanteur Ouza Diallo a été persécuté dans son propre pays à cause de ses chansons engagées, révolutionnaires et nationalistes contre l’occident.

Ouza est une autre victime de «Thiaroye 44»

Aujourd’hui que le Sénégal commémore les 80 ans du Massacre de Thiaroye, Ousmane Diallo dit Ouza devrait à cette occasion, recevoir les hommages de la nation sénégalaise reconnaissante envers celui qui avait très tôt porté ce combat.

Chapeau Père Ouza DIALLO

Abdou Latif NDIAYE