Robert Bourgi fait une nouvelle révélation: «Macky Sall veut revenir au Sénégal, mais… »

Avocat et conseiller politique franco-libanais, Robert Bourgi a passé «de longs moments » avec l’ancien Président de la République du Sénégal, Macky Sall. Il est, selon lui, quelqu’un à qui il se confie. Hier, au cours de la cérémonie de dédicace de son livre «Ils savent tout- Ma vie en françafrique» écrit avec le journaliste africaniste Frédéric Lejea, il a dévoilé son ressenti à travers les dernières paroles de l’ex-chef d’État sénégalais lors de leur échange téléphonique qu’ils ont eu à Paris en France. « Macky est un paysan. L’air du pays lui manque. Il veut revenir. Marème Faye aussi », a-t-il d’emblée fait savoir lors d’une cérémonie qui s’est tenue dans un hôtel de Dakar.

Le spécialiste des questions africaines de déclarer : « Et c’est là que je lui ai dit au téléphone ‘’tu sais, la terre de Marrakech n’est pas celle de Fatick. La terre de Ngor n’est pas celle de Marrakech. L’air de Fatick n’est pas l’air de Marrakech. L’odeur de l’aéroport de Dakar quand tu sors n’est pas celle de l’aéroport de Marrakech. Je comprends ce que tu veux’’. Il me répond :’’ mais cela me manque grand-frère’’ ».

Toutefois, devant son auditoire, Robert Bourgi s’est empressé de dire : « Mais il (Ndlr : Macky Sall) a les yeux pour lire et les oreilles pour entendre ».

Faisant allusion à la machine judiciaire, il a affirmé n’avoir jamais vu le parquet ainsi que les juges d’instruction travailler autant. «Les menaces s’envolent de partout. Peut-être que quelque part, il (Macky Sall) hésite avant de venir vers nous (au Sénégal) ».