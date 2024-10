“Je leur souhaite une bonne réussite mais […]et demeura toujours le plus fort”Abderrahmane Sissako

Le film Black Tea du cinéaste et réalisateur mauritanien, Abderrahmane Sissako a été projeté à Dakar le week-end dernier. C’était en présence de l’auteur de production cinématographique qui en a profité pour accorder une grande interview à Seneweb. L’auteur du film Timbuktu a traité sans complaisance des sujets qui interpellent l’Afrique notamment les relations entre le Sénégal et le Mali.

Le cinéaste a salué l’arrivée des nouveaux dirigeants au pouvoir et la trajectoire qu’a empruntée le Sénégal. Cette voie le rassure. C’est donc en toute logique qu’il se garde donc de donner des conseils au Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et à son Premier Ministre, Ousmane Sonko.

Il estime qu’il n’est pas tenu de donner des conseils à des dirigeants responsables. Il laisse le soin au peuple qui a toujours le dernier mot.

” Je ne prétends pas donner des conseils aux nouvelles autorités sénégalaises comme le Président de la République et son Premier Ministre. Je suis un Africain qui s’intéresse à mon continent. Donc, je ne me vois pas être plus apte que les autres pour donner des conseils à des dirigeants choisis par le peuple lui-même. Je leur souhaite une bonne réussite mais tout en sachant que le peuple reste et demeura toujours le plus fort” a-t-il déclaré dans les colonnes de Seneweb.

Du reste, le cinéaste Abderrahmane Sissako est l’un des réalisateurs africains les plus écoutés et respectés dans le paysage culturel africain. Il a réalisé plusieurs films qui ont connu un succès phénoménal avec la prime des distinctions glanées çà et là. Son film Black Tea est maintenant disponible à Dakar et la sortie officielle est prévue le 11 octobre 2024 dans 19 pays africains. Il sera projeté dans 56 salles de cinéma.