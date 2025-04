Amnistie et responsabilité : Un débat toujours vif à l’Assemblée nationale

La loi d’amnistie n°2024-09 du 13 mars 2024 continue de susciter des débats nourris au sein de l’hémicycle, notamment autour de la proposition d’interprétation portée par les députés de la majorité présidentielle. Lors des échanges, Saye Cissé, députée de Pastef-Les Patriotes, a exprimé sa conviction quant à l’adoption de cette initiative introduite par son collègue Amadou Ba.

Toutefois, la parlementaire a tenu à mettre en lumière une question essentielle : qui sont les véritables responsables des violences ayant marqué la scène politique sénégalaise entre 2021 et 2024 ? Selon elle, ces événements tragiques ne sauraient être balayés d’un simple revers de main sous couvert d’amnistie. Elle a notamment pointé du doigt la présence de forces infiltrées au sein des Forces de défense et de sécurité (FDS), accusées d’avoir fait usage de balles réelles contre les manifestants.

Pour Saye Cissé, il est impératif que ces actes ne restent pas impunis et que des sanctions appropriées soient envisagées à l’encontre de leurs auteurs. À ses yeux, la proposition d’interprétation soumise à l’Assemblée nationale constitue une opportunité pour apporter des éclaircissements sur ces événements douloureux et garantir une application juste et équitable de la loi d’amnistie.

Alors que le débat se poursuit, cette initiative parlementaire met en exergue les tensions persistantes autour de la réconciliation nationale et la nécessité d’une lecture rigoureuse de la loi pour éviter toute instrumentalisation politique.