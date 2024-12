Comment le Sénégal met en avant ses Actions Climatiques

Le ministère de l’Environnement, conjointement avec la Banque mondiale, a tenu un atelier pour valider la courbe des coûts marginaux de réduction climatique (MACC). Cette session visait à classer les actions climatiques selon leur coût et leur efficacité dans la baisse des émissions carbonées.

L’événement, ayant rassemblé des représentants locaux et internationaux, s’est focalisé sur l’économie et le social. Mme Sarr Madeleine Diouf, responsable du changement climatique, a souligné que 35 mesures d’atténuation ont été identifiées. Ces mesures couvrent la reforestation, la gestion des mangroves, et l’amélioration de l’énergie domestique avec le gaz butane. Elles se concentrent aussi sur l’assainissement et le transport hybride pour réduire les émissions de méthane et carbone.

Le rapport MACC aidera à mieux négocier les financements en détaillant le coût et l’impact des mesures. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme Partenershio for Market Implémentation (PMI), appuyée par la Banque mondiale pour renforcer les partenariats techniques et financiers.