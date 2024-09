La dernière déclaration de Vinicius Jr crée des tensions en Espagne et pourrait compliquer la saison de l’attaquant brésilien du Real Madrid.

Le numéro 7 du Real Madrid a déclenché une vive polémique en Espagne en appelant au retrait de l’organisation de la Coupe du monde 2030, si les problèmes de racisme ne sont pas résolus. Ses propos, forts et directs, ont suscité de nombreuses réactions, tant en Espagne qu’à l’étranger.

Souvent victime de racisme dans les stades espagnols, l’ailier du Real Madrid a appelé à retirer l’organisation de la Coupe du monde 2030 à son pays d’accueil.

« J’aime l’Espagne et je veux y rester, en paix, mais les insultes racistes doivent cesser. Comment les joueurs peuvent-ils se sentir en sécurité dans un pays où ils sont exposés à de telles agressions ? Si la situation ne s’améliore pas d’ici 2030, il faudra envisager de changer le lieu de la Coupe du monde », a déclaré l’attaquant brésilien de 24 ans.

Carvajal et De la Fuente réagissent

Sans surprise, les propos de Vinicius ont provoqué de vives réactions en Espagne, où ils ont été largement critiqués. En conférence de presse, Dani Carvajal, son coéquipier au Real Madrid, s’est exprimé sur le sujet. « Il est clair que l’Espagne n’est pas un pays raciste. J’ai grandi dans un quartier où de nombreuses nationalités cohabitaient, et l’Espagne rejette fermement le racisme dans les stades. Je comprends ce que traverse Vini, et nous le soutenons à la fois en privé et publiquement. Mais cela ne signifie pas que l’Espagne ne mérite pas d’accueillir une Coupe du monde », a déclaré le défenseur du Real Madrid.

Dans le même temps, le sélectionneur de l’Espagne, championne d’Europe, Luis de la Fuente, a également pris la parole concernant les déclarations de la star madrilène. « Je ne l’ai pas entendu. L’Espagne n’est pas raciste. Ce pays est un exemple de coexistence, de respect, d’intégration, un exemple que beaucoup de gens devraient observer. Maintenant, bien sûr, il y a toujours quelques personnes indésirables, c’est là où nous devons progresser pour les éradiquer. Mais l’Espagne, j’insiste, n’est pas raciste et c’est un exemple que beaucoup d’autres pays devraient suivre », a affirmé le technicien ibérique devant les médias.