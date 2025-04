Muet depuis plus de 4 mois, Nicolas Jackson retrouve le chemin des filets en Premier League. Contre Everton, l’attaquant de Chelsea a ouvert le score pour permettre aux Blues de mener dès la 26e minute.

Servi par Enzo Fernández, l’attaquant sénégalais contrôle et enchaine avec une frappe parfaitement déposée sur le petit filet. C’est le tout premier but de Jackson en 2025 et sa 10e réalisation en Premier League cette saison.