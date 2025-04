Très bonne nouvelle pour les policiers adjoints volontaires libérés

Dans un note adressée au directeur du groupement mobile d’intervention, la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) a annoncé une opportunité pour les Policiers Adjoints Volontaires (PAV), marquant une étape importante dans leur parcours professionnel au sein des forces de l’ordre sénégalaises.

Le 8 avril dernier, la DGPN a officialisé la libération de la première cohorte de ces PAV, soit 312 agents, dont le contrat de quatre ans, initié par le décret 2021-1197 du 20 septembre 2021, est arrivé à terme. Ces jeunes, recrutés comme personnel de soutien pour renforcer la Police Nationale dans des missions essentielles telles que le maintien de l’ordre public, ont été chaleureusement remerciés par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique pour leurs « bons et loyaux services ». Cependant, l’État ne s’arrête pas là et ouvre une nouvelle porte pour ces agents.

Dans un message porté daté du 28 avril 2025, signé par le Contrôleur Général de Police Abdoul Wahabou Sall, Directeur Général Adjoint par intérim de la Police Nationale, les PAV de la septième génération, y compris ceux de la première cohorte libérée, sont invités à constituer un complément de dossier administratif sous huit jours. Ce dossier comprend un certificat de nationalité sénégalaise, une copie légalisée de la carte nationale d’identité, un diplôme de fin d’études élémentaires (au minimum), un extrait de naissance récent, un certificat de bonne vie et mœurs, ainsi qu’un certificat de bonne conduite pour ceux ayant effectué le service militaire.

Cette démarche traduit une volonté claire de l’État sénégalais de continuer à intégrer ces jeunes dans des projets structurés au sein de la Police Nationale, leur offrant ainsi une chance de prolonger leur engagement ou de prétendre à de nouvelles responsabilités.