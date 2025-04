Revue presse Sénégal: Entre institutions en éveil, justice en ébullition et société en alerte ,un pays sous tension

Dans cette revue de presse, en ce mardi 29 Avril 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l'actualité sénégalaise.

Institution et Gouvernance

Activisme parlementaire et redevabilité :

L’Info, Sud Quotidien et Le Soleil mettent en lumière une Assemblée nationale proactive, centrée sur le contrôle gouvernemental et la transparence dans la gestion publique.

Réflexion sur la démocratie :

Le Point et Point Actu insistent sur les tensions entre les institutions et les préoccupations croissantes concernant la stabilité démocratique et la légitimité du pouvoir.

Pastéf et contradictions internes :

Tribune pointe des divisions internes au sein du parti au pouvoir, en accusant Ousmane Sonko et ses alliés de « tromperie », ce qui révèle un malaise stratégique.

Le débat démocratique s’intensifie, porté par un Parlement engagé, mais fragilisé par des tensions politiques internes et une opinion publique de plus en plus vigilante.

Justice

Justice en surchauffe :

L’Évidence, EnQuête et L’AS dénoncent une accélération des procédures et des tensions dans les rouages judiciaires, parfois perçues comme instrumentalisées.

Révélations explosives :

L’Observateur parle d’un dossier « explosif » mêlant figures politiques et intérêts financiers, tandis que Libération évoque le « jugé corse » d’une affaire épineuse.

Procédures remises en cause :

Point Actu rapporte une annulation de jugement par la Cour suprême, soulignant l’instabilité juridique et la difficulté de maintenir la confiance dans la justice.

La justice sénégalaise est un champ de tensions croissantes, entre impératifs d’indépendance, pression populaire et perception de dérives politiques.

Société

Presse et libertés menacées ? :

Quotidien et Tribune dénoncent les restrictions pesant sur les médias, notamment l’interruption de signaux audiovisuels, ce qui soulève des inquiétudes sur la liberté de la presse.

Crise de l'insalubrité :

Le Soleil alerte sur la recrudescence de l’insalubrité, révélant des défaillances en matière de politiques urbaines et environnementales.

Plan social et licenciements :

DirectNews met en avant les conséquences humaines et sociales d’un vaste plan de licenciements, accentuant la précarité.

Les frustrations sociales s’accumulent face aux difficultés économiques, à l’urbanisation mal maîtrisée et aux atteintes aux libertés fondamentales.

Culture

Poids de l’héritage :

EnQuête évoque la figure d’Abdoulaye Wade et le poids symbolique de son héritage dans l’imaginaire politique, à travers une lecture critique de la mémoire et de la transmission politique.

La culture politique sénégalaise se construit aussi sur la mémoire des figures fondatrices, souvent convoquées pour éclairer les enjeux actuels et raviver les débats d’identité nationale.

Sport

Arsenal – PSG au cœur de l’actualité :

Rewmi Sports, Record et Sport valorisent ce choc européen qui passionne les fans, avec une attention particulière sur la performance des joueurs africains, notamment sénégalais.

Édouard Mendy en vedette :

Sport consacre une page à la forme impressionnante du gardien sénégalais, symbole d’excellence malgré les défis des clubs locaux.

Le football joue un rôle cathartique et fédérateur, offrant à la population un espace d’enthousiasme et de reconnaissance au cœur d’un climat sociopolitique tendu.

