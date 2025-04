Fortes pluies à Kédougou : Des volumes de 12 à 33 mm enregistrés dans plusieurs communes

Les départements de Kédougou et de Salémata ont enregistré ce lundi, entre 1h et 2h du matin, de fortes pluies variant entre 15 et 33 mm.

Au niveau du département de Kédougou la commune de Bandafassi a enregistré le grand volume, suivi de la commune de Kedougou et de celle de Fongolimbi. « Nous avons enregistré 15, 6 mm à la station météo Kédougou, 20 mm à Bandafassi et 12, 9 mm à Fongolimbi » a ainsi précisé Assane Sarr, chef de la station météo de Kédougou. Toutefois, il a indiqué qu’on ne peut pas encore parler de début d’hivernage. « Parce qu’il y a des critères, des conditions. Par exemple, dans la zone de Kédougou, il faut avoir, durant dix jours successifs, une quantité supérieure ou égale à 20 mm et qu’il n’y ait pas une pause pluviométrique de 20 jours durant les trente prochains jours » a-t-il éclairé.

Le département de Salémata a enregistré le grand volume de pluies, notamment avec la commune éponyme. Ainsi, d’après les informations recueillies auprès du chef du service départemental du développement rural de Salémata, la commune de Salémata a enregistré 33 mm de pluies. « Il y a d’autres communes aussi qui ont enregistré des pluies, telles que Dakatély, Éthiolo, Dar Salam. D’habitude l’hivernage débute dans le département de Salémata à partir du 15 mai. Mais enregistrer 33 mm au mois d’avril comme ça, c’est salutaire, c’est une pluie utile » a confié Babacar Diouf, chef du service départemental du développement rural de Salémata.