Assemblée nationale: Voici les liste des députés qui vont examiner les dossiers de Moustapha Diop et Ndèye Saly Diop Dieng

Les membres des deux commissions ad hoc chargées d’examiner la levée de l’immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salimata Diop, plus connue sous le nom de Ndèye Saly Diop Dieng, ont été désignés ce lundi 28 avril, conformément à l’article 34 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Chaque commission compte onze membres : neuf issus du groupe parlementaire « PASTEF les Patriotes », un du groupe « Takku Wallu » et un représentant des non-inscrits.