École Bagnélé : Une élève en classe de terminale se suicide et laisse une lettre bouleversante

Le Complexe Scolaire Bagnélé Diarra, situé à Dioumanzana au Mali, est plongé dans le deuil après le suicide tragique d’Awa Diarra, une élève en classe de Terminale. La jeune fille qui serait confrontée à une profonde détresse familiale, serait retrouvée sans vie, laissant derrière elle une lettre bouleversante.

Dans un courrier relaté par MaliActu et repris chez nos confrères de SeneNews, l’élève exprimerait son désespoir face à l’avenir et la lourde charge émotionnelle qui pèserait sur ses épaules. La direction de l’établissement, profondément touchée par ce drame, aurait immédiatement exprimé son soutien à la famille endeuillée, tandis que les élèves et le personnel éducatif tenteraient de faire face à cette perte insoutenable. Cet événement tragique aurait ravivé le débat sur la santé mentale des jeunes au Mali, un sujet encore largement tabou malgré son importance cruciale.

Le suicide d’Awa Diarra rappellerait avec force la nécessité d’une prise en charge psychologique dans les établissements scolaires. De nombreux élèves du Complexe Scolaire Bagnélé Diarra, profondément affectés par la disparition de leur camarade, se seraient spontanément mobilisés pour lui rendre hommage.