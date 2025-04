Exclusif : Deux Sénégalaises déférées au parquet de Dakar pour terrorisme international

C’est une affaire gérée dans la plus grande discrétion que la Division des Investigations criminelles vient de boucler pour filer le dossier au parquet. Au moment où ces lignes vous parviennent, deux Sénégalaises sont dans la cave du tribunal de Dakar, dans l’attente de faire face au procureur de la République. Elles sont poursuivies pour “association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste….”

Elles se nomment A. Diouf et R. Ba et elles sont depuis plus d’une semaine entre les mains des enquêteurs qui, en la matière, ont la possibilité de les garder pendant 96 heures renouvelable. Cueillies par la cellule anti-terroriste de la DIC, elles sont mises à la disposition des enquêteurs qui ont eu toute la latitude de passer au crible leurs vies privées. Pour le moment, et en attendant des chefs d’incrimination qui pourraient être visés par les magistrats, les policiers les ont entendues pour des faits d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Selon des sources dignes de foi, ces deux dames étaient parties en Libye -rejoindre leurs conjoints- et avaient été suivies et identifiées par des services de renseignements étrangers.

Ces services, des Libyens surtout, qui avaient décidé d’en finir avec les bataillons étrangers de DAESH avaient lancé des opérations militaires de grande envergure sur Syrte, la ville rebelle de Mouammar Kadhafi. Nous étions en 2016. Si de nombreux combattants avaient été tués et leur projets terroristes déjoués, de nombreux Sénégalais identifiés dans les rangs des islamistes avaient été neutralisés. Parmi eux, il y avait des femmes et des enfants. Pour les rescapés de ces combats, les Libyens les ont arrêtés et détenus dans la prison de Jidaïda à Tripoli. Comme de nombreux citoyens Africains, dont les gouvernements sont venus au secours, les Sénégalaises -dont certaines avec des enfants issus de ces mariages- avaient été rapatriées et emprisonnées.

Ayant refusé, en 2023, de rentrer dans ce vol affrété par le gouvernement sénégalais, les nommées A. Diouf et R. Ba séjournaient depuis lors en prison. Cette fois-ci, face à la dureté de leurs conditions de détention, c’est à bord d’un vol affrété par l’OIM qu’elles ont rejoint le Sénégal. Mais, alors qu’elles comptaient se reconstruire loin de la Libye, c’est une visite inopinée des éléments de l’anti-terrorisme de la Dic qui est venue déranger leur pause.