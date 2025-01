Les sénégalais ne cessent de découvrir des choses vraiment choquantes sur ce qu’ont été les 12 années de pouvoir de Benno et les mille et uns scandales du régime du président Macky Sall. Cette fois, c’est au cœur du Saloum, à Sing-Sing dans le département de Kaolack que Kéwoulo investigation est allé dénicher un fait inédit.

L’histoire peut sembler, à l’entendre de bouche à oreille, invraisemblable. Mais, c’est pourtant vraie. Elle est d’autant plus vraie et révoltant, si l’on se fie au témoignage de Aliou Seck, ancien directeur du centre de réinsertion sociale de Sing Sing (Kaolack), que tout a été orchestré par l’ancien chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall. Pour Aliou Seck qui a dirigé l’établissement de 2014 à 2023, année durant laquelle le domaine a été cédé, sur ordre du président Macky Sall, à un «profane», la décision de l’autorité a du mal à passer. Il a accepté de se confier à Kéwoulo. Et ce sont des révélations ahurissantes que nous avons obtenues.

Selon cet assistant social titulaire d’un DSS et qui a fait des études poussées au Canada, tout se passait bien dans l’établissement. Premier directeur de l’établissement de Sing-Sing, il s’est vu du jour au lendemain sommé de quitter -lui et ses collaborateurs- de quitter leur lieu de travail après 10 ans de fonctionnement. Ce jour-là, le “Dr Aliou Seck” comme l’appellent affectueusement ses collaborateurs comme les familles des patients, a eu le choc de sa vie: ils doivent faire place à un nouvelle équipe dirigée par un certain Ansoumana Dione.

Bien avant ce jour triste, c’est le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, alors ministre de la santé, qui leur a notifié la décision de quitter les lieux pour confier les clés à un homme politique qui n’a ni la compétence ni l’expérience pour diriger un établissement de cette vocation. Plus grave, Aliou Seck nous a fait savoir que Ansoumana, le nouveau occupant du local jadis baptisé du nom de Imam Assane Cissé, a changé le nom de ce dévoué et illustre soldat de la santé reconnu par l’OMS, pour le remplacer par le sien.

Nous vous proposons pour plus de détails, la vidéo de l’entretien effectué sur Kewoulo avec l’ex directeur du centre en question.