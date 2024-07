Médina Mbaba et Fass Cheikh Tidiane sous les eaux: L’appel à l’aide des sinistrés et …

Les quartiers de Médina Mbaba et Fass Tidiane, à Kaolack, sont en proie à des inondations, à la suite des fortes pluies de ces dernières semaines. Les rues et les maisons restent submergées, causant des difficultés majeures pour les habitants. Une situation qui s’est aggravée avec la mort tragique d’un maçon, victime de l’effondrement de la dalle d’une maison.

Sur les ondes d’iRadio, El Hadji Abdou Badio, président régional de l’Ascosen, a exprimé la détresse des populations. « Nous sommes bloqués dans nos maisons et dans les rues. Il y a même un maçon qui a perdu la vie à Médina Baye. À Fass Cheikh Tidiane, l’eau stagne encore dans certaines maisons et rues. Il est impossible de se déplacer sans patauger dans l’eau“, a-t-il alerté.

Il a également lancé un appel pressant à l’État du Sénégal et à la mairie de Kaolack pour une intervention diligente afin de soulager les sinistrés. « Nous demandons au maire et au gouvernement de venir en aide à la population qui souffre énormément. La présence des autorités est indispensable pour gérer cette situation d’urgence », a ajouté El Hadji Abdou Badio.

Le maçon décédé, qui travaillait sur un bâtiment en construction, a été tué sur le coup, lorsque la dalle s’est effondrée sous le poids de l’eau accumulée. « C’est l’inondation qui a causé cette mort tragique », a déploré le président régional de l’Ascosen.

Malgré la visite du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement Cheikh Tidiane Dièye dans la région, certaines zones comme Médina Baye et Médina Mbaba n’ont pas reçu l’aide nécessaire. « Les populations ont manifesté leur mécontentement en voyant le ministre de passage sans qu’il s’arrête dans les quartiers les plus touchés », se désole-t-il.