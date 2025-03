Incendie Ravageur à Keur Frang : Destruction massive et appel à la solidarité

Ce mardi 12 mars 2025, un incendie d’une rare intensité a ravagé le village de Keur Frang, situé dans la commune de Saly Escale. Alimenté par des vents violents et des températures extrêmes, le sinistre a réduit en cendres 64 concessions, plongeant des dizaines de familles dans le dénuement total. Si aucune perte humaine n’est à déplorer, les dégâts matériels sont considérables : habitations détruites, récoltes anéanties et biens essentiels perdus.

Malgré la mobilisation des habitants et des villages voisins, le feu n’a pu être maîtrisé qu’après l’intervention des sapeurs-pompiers, dont l’action rapide a permis d’éviter une catastrophe encore plus grande. À ce stade, l’origine de l’incendie reste indéterminée, et une enquête pourrait être menée pour en comprendre les causes et prévenir de futurs drames.

Face à cette tragédie, un vaste élan de solidarité est en cours. Un appel urgent est lancé pour fournir une aide humanitaire sous forme de denrées alimentaires, de vêtements et de matériaux de reconstruction. Les autorités locales ont annoncé leur engagement à coordonner les efforts d’assistance et à mettre en place des mesures préventives pour renforcer la résilience des communautés face aux risques d’incendie.

Alors que les victimes tentent de se reconstruire, cette catastrophe rappelle l’importance de la prévention et de la solidarité pour faire face aux aléas climatiques et environnementaux.