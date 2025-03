Niani Toucouleur en péril : Spoliation foncière, complicités et appel à la justice

Le village de Niani Toucouleur est confronté à une grave crise foncière impliquant plusieurs personnalités, dont Cheikh Yérim Seck, Khadim Ba et Modou Diagne. Ce litige porte sur une superficie de 1 000 hectares, dont l’occupation et la gestion sont aujourd’hui sources de tensions et d’inquiétudes parmi les habitants.

Les populations locales, profondément attachées à leurs terres, dénoncent une spoliation organisée et orchestrée à leur détriment. Selon Birane Thiam, résident de Niani Toucouleur, cette situation remet en cause des générations d’efforts pour préserver ces terres, un combat mené de longue date par Demba Thiam, ex chef du village.

Des témoignages indiquent que Modou Diagne aurait exercé des menaces en lien avec une transaction portant sur la vente de pièces d’une machine, une action perçue comme une tentative de pression visant à faciliter l’appropriation des terres par des tiers. Ces méthodes sont considérées par les villageois comme une manœuvre visant à forcer leur consentement sous la contrainte.

Les habitants dénoncent également l’implication du maire, qui aurait joué un rôle déterminant dans l’attribution illégitime de ces terres. Selon eux, cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de connivences et de favoritisme, aggravé par des manœuvres politiques sous le régime de Macky Sall. Ils pointent notamment la responsabilité de Seydou Ba, décrit comme un acteur clé dans ce qu’ils qualifient de manigances frauduleuses.

Au-delà du litige foncier, le village de Niani Toucouleur souffre d’un manque criant d’infrastructures essentielles. L’absence d’eau potable et d’électricité accentue les difficultés quotidiennes des habitants, rendant leur situation encore plus précaire.

Face à cette situation critique, les habitants interpellent les autorités compétentes, la société civile et les médias pour que la lumière soit faite sur cette affaire et que leurs droits fonciers soient respectés. Ils réclament non seulement une justice impartiale dans ce conflit, mais aussi des solutions concrètes pour améliorer leurs conditions de vie.

Le sort de Niani Toucouleur ne peut rester dans l’ombre : il est temps d’agir pour la justice et l’équité.