Sénégal : Vers une souveraineté militaire et industrielle avec une nouvelle usine de défense

Le Sénégal franchit un cap décisif dans sa quête de souveraineté militaire avec la mise en place prochaine d’une usine d’assemblage de véhicules militaires tactiques à Mbacké, dans la région de Diourbel. Ce projet stratégique, d’un coût global de 35 milliards de francs CFA, vise une production annuelle de 1 000 véhicules destinés aux Forces armées sénégalaises, renforçant ainsi leur autonomie logistique et technologique.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de consolidation de l’industrie de défense nationale. Le 7 novembre 2024, un protocole d’accord a été signé entre l’État du Sénégal et la société Industrie Sénégal de Véhicules Militaires (ISEVEM), en présence du ministre des Forces armées, le général Birame Diop, et du ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop. Ce partenariat inclut également la République de Corée, garantissant un transfert de compétences et de technologies essentielles.

Selon le colonel à la retraite Antoine Wardini, ancien chef de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), cette usine constitue “un levier de transformation industrielle visant à soutenir l’autonomie des Forces armées sénégalaises”. Il souligne que ce projet n’est qu’un maillon d’une chaîne plus vaste, alors que le Sénégal multiplie les initiatives pour structurer une véritable industrie de défense. En parallèle à l’ISEVEM, des partenariats tels que l’initiative AIDB-Industries permettent de renforcer les capacités locales en matière de maintenance et d’innovation technologique.

Dans cette même dynamique, le président Bassirou Diomaye Faye a instauré un Prix pour l’innovation technologique et industrielle à vocation militaire, traduisant une volonté politique claire de positionner le pays comme un acteur capable de concevoir et produire ses propres équipements de défense.

Lors de son discours à la Nation à la veille de la fête de l’indépendance, le chef de l’État a réaffirmé cette ambition : “La modernisation technologique et industrielle des moyens logistiques et matériels de nos Forces de défense et de sécurité, essentielle à notre souveraineté et à notre collectif, est inscrite au cœur de mes priorités.”

Ce 4 avril 2025, le Sénégal célèbre le 65e anniversaire de son indépendance sous le thème : “Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées”. Un défilé motorisé et aérien aura lieu à la place de la Nation, à Dakar, symbolisant cette nouvelle orientation stratégique et mettant en avant les avancées technologiques réalisées par le pays dans le domaine de la défense.