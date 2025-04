4 avril: Message du Président Diomaye à l’occasion de la fête de l’indépendance

En ce 4 avril, notre cher Sénégal célèbre 65 ans d’indépendance, 65 ans d’une dignité retrouvée et d’une quête incessante vers une souveraineté pleine et entière.

En ce jour mémorable, je rends un hommage appuyé à nos vaillantes Forces de défense et de sécurité, garantes de notre stabilité et de notre intégrité nationale. J’adresse également une pensée forte à notre jeunesse, courageuse et déterminée, qui incarne l’énergie et l’espoir d’un Sénégal en pleine transformation.

Cette fête de l’indépendance est bien plus qu’une simple commémoration : elle est un symbole d’unité, un moment de mémoire et un engagement renouvelé envers notre nation. Ensemble, unis par les valeurs de justice, de solidarité et de travail, bâtissons un Sénégal souverain, équitable et prospère.

Bonne fête de l’indépendance à toutes et à tous !

Vive la République ! Vive le Sénégal ! 🇸🇳