Conférence de presse du Président de la République Bassirou Diomaye Faye avec la presse nationale

À la suite des célébrations officielles de la 56e fête de l’indépendance du Sénégal, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a tenu une conférence de presse avec la presse nationale, ce vendredi 4 avril 2025, au Palais de la République.

Au cours de cet exercice de redevabilité républicaine, le Chef de l’État s’est exprimé avec transparence et responsabilité sur les grandes orientations de son action gouvernementale, articulées autour de quatre axes majeurs : la situation économique du pays, l’état de la vie politique nationale, les droits et libertés fondamentaux, ainsi que la diplomatie du Sénégal.

Situation économique : pour une souveraineté économique réelle

Le Président de la République a d’abord rappelé les défis économiques majeurs hérités, notamment une dette publique préoccupante, une croissance peu inclusive et une dépendance persistante vis-à-vis de l’extérieur.

Face à ce constat, le Chef de l’État a réaffirmé son ambition de reconstruire une économie résiliente, inclusive et souveraine. Le Programme Senegal vision 2050 prévoit des réformes structurelles profondes, une meilleure valorisation des ressources naturelles, le soutien à l’agriculture, à l’emploi des jeunes et à la transformation locale. Le Président Faye a également insisté sur une gouvernance économique rigoureuse et transparente.