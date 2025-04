​Apurement des rappels : Près de 10 000 enseignants bénéficient d’un règlement partiel des arriérés

Dans son message à la nation du 3 avril 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis en relief l’important effort consenti par son Gouvernement pour apurer les rappels dus aux enseignants. Ce programme de régularisation concerne un total de 9 479 enseignants, qui ont vu leurs arriérés réglés partiellement, dans un premier temps.

“Enfin, l’apurement des rappels, loin d’être exhaustif, a atteint les 19,53 milliards de FCFA, à la fin du mois de mars 2025, pour un effectif bénéficiaire de 9 479 enseignants”, a précisé le Président Diomaye Faye. Il a souligné les efforts réalisés pour apurer cette dette envers les enseignants. Cette initiative fait partie des engagements pris par le Gouvernement pour améliorer les conditions des enseignants et assurer une gestion plus transparente des finances publiques.

Le Président a également évoqué une mesure complémentaire visant à formaliser et régulariser la situation de certains enseignants contractuels. “Il s’y ajoute des mises en solde concernant 1 198 maîtres et professeurs contractuels, pour un impact budgétaire annuel de 5,79 milliards FCFA”, a-t-il ajouté, précisant que cette mesure vise à régulariser leur statut et à leur garantir un salaire stable.