L’Agence de régulation des marchés accusée de ruiner les producteurs locaux de…

Les producteurs de carottes sénégalais se disent ruinés par la décision de l’Agence de régulation des marchés (ARM) d’ouvrir le marché aux importations. Cette décision unilatérale, jugée malheureuse et injuste, a eu des conséquences dramatiques sur les prix et les revenus des agriculteurs locaux.

Amar Yaya Sall, agropasteur à Darou Ndoye et président du mouvement citoyen Kawkaw, dénonce cette décision. « Le sac de 80 kg de carottes de la variété Nativa, d’excellent calibre et qualité, se vendait jusqu’à 35 000 F CFA, cette saison, soit 437,5 F CFA le kilo. Mais suite à l’application de la décision de l’ARM, le prix du sac est tombé à 10 000 F CFA, soit seulement 125 F CFA le kilo. Le revenu des producteurs a chuté de plus de 72 % ! », a-t-il déclaré dans une note.

Cette baisse drastique des prix met en péril la survie économique des producteurs locaux, qui voient leurs travails dévalués par la concurrence des importations à bas prix. « Nous sommes en droit d’exiger une compensation pour le préjudice subi », affirme Amar Yaya Sall.

D’ailleurs, par la voix du président du mouvement citoyen Kawkaw, les producteurs demandent l’intervention immédiate des autorités pour réviser cette décision et protéger le marché local.