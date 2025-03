Urgent: Adama Fall relaxé par le juge après son placement en mandat de dépôt

Adama Adush Fall a été présenté, ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour diffusion de fausses nouvelles.

Placé sous mandat de dépôt ce lundi 25 février, le chroniqueur Adama Adush Fall et membre de l’Alliance Pour la République (APR) a été jugé en flagrant délit ce mercredi au tribunal de grande instance de Dakar.

Lors d’une émission diffusée sur Youtube, le chroniqueur avait déclaré que des jeunes bénéficiaient du programme de migration vers le Qatar contre la somme de 1500000 FCFA. Des propos qu’il a clarifié devant le juge. « J’assume en toute responsabilité mes propos mais j’avais ni intention de nuire ni de détruire ».

Malgré son mea-culpa, le procureur de la République l’a reconnu coupable et a requis une peine de six (6) mois de prison ferme ainsi qu’une amende de 500 000 FCFA. Une réquisitoire que le juge n’a pas suivi. Il a été relaxé purement et simplement.