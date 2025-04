 Décoloniser les symboles, refonder la Nation : Une voix pour l’avenir du Sénégal  (Par Magued Wade)

Monsieur le Président de la République, En rebaptisant le boulevard du Général De Gaulle au nom d’un illustre fils de la Nation, le Président du Conseil Mamadou Dia, vous posez un acte hautement symbolique, salué par l’ensemble du peuple sénégalais. Ce geste fort honore la mémoire d’un nationaliste inébranlable, animé d’un amour exigeant pour sa patrie, à laquelle il a consacré toute son existence.

Victime de la déportation et emprisonné dans les geôles de Kédougou, Mamadou Dia a souffert dans sa chair pour ses convictions. Même atteint de cécité, il ne cessa jamais, jusqu’à son dernier souffle, d’écrire, de dénoncer l’injustice, et de proposer des solutions concrètes aux défis qui interpellent notre Nation.

Dans cette même dynamique de reconnaissance et de justice historique, je vous invite, Monsieur le Président, à rendre hommage à un autre héros national : Oumar Blondin Diop. Intellectuel brillant, militant panafricaniste et martyr de la lutte contre l’impérialisme en Afrique, il a sacrifié sa vie pour la cause nationale. Son engagement et son sacrifice méritent d’être inscrits durablement dans la mémoire collective.

En tant que Chef suprême des Armées, titre que vous confère la Constitution, vous aurez, en avril 2025, l’insigne honneur de passer en revue les troupes, debout sur le Command Car. Cet exercice solennel, tout comme la Constitution actuelle, demeure toutefois marqué par l’héritage de la Cinquième République française – une architecture pensée par et pour le Général de Gaulle, héros de guerre et stratège du pouvoir présidentiel fort.

Le rituel du défilé civil et militaire, le salut au drapeau, l’hymne national rédigé par un Français… tous ces symboles, Monsieur le Président, sont les résidus d’un passé néocolonial persistant, tout comme l’hyperprésidentialisme de notre système institutionnel.

Au-delà des symboles, il devient urgent de procéder à une réforme en profondeur de nos institutions, trop souvent obsolètes, inadaptées à nos réalités sociales, culturelles et religieuses. Le moment est venu de bâtir un modèle de gouvernance enraciné dans les valeurs africaines, porté par la légitimité populaire et guidé par une vision audacieuse.

Monsieur le Président, vous incarnez la jeunesse, l’intégrité et le courage. Fort du mandat que vous a confié le peuple, vous avez l’opportunité historique de mener les réformes structurelles nécessaires pour qu’enfin, la souveraineté du Sénégal ne soit plus un simple idéal, mais une réalité tangible.

La rupture tant attendue doit aller au-delà des mesures conjoncturelles comme la baisse du prix du riz importé. Elle doit s’attaquer aux racines de notre dépendance.

Avec les vastes terres arables de la vallée du fleuve Sénégal et du bassin de l’Anambé, nous avons la capacité de produire un riz local de qualité, accessible à tous. L’autosuffisance alimentaire est à notre portée, à condition d’investir massivement dans l’irrigation, les intrants agricoles, les infrastructures de conservation et la valorisation de nos filières locales.

Nos horticulteurs, maraîchers et producteurs de céréales attendent un soutien structurant de l’État. Ils doivent pouvoir produire, conserver et écouler leurs récoltes dans de bonnes conditions, afin de satisfaire durablement la demande nationale et de réduire les importations qui fragilisent notre balance commerciale.

Monsieur le Président, Le Sénégal vous regarde, et croit en votre capacité à écrire une nouvelle page de notre histoire : celle d’un État véritablement souverain, résolument africain, et farouchement tourné vers l’avenir.

Avec respect et espoir,

M. Wade Magued