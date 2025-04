Sénégal 2050 : Le Président Bassirou Diomaye Faye trace la route d’une nation souveraine et prospère

Ce vendredi soir, depuis le Palais de la République, le Président Bassirou Diomaye Faye a accordé un entretien exclusif à la presse nationale, diffusé en direct à 21 heures. Dans cet exercice de transparence devenu un rendez-vous attendu, le Chef de l’État est revenu sur les premiers mois de son mandat, a dressé un état des lieux sans fard, évoqué les défis majeurs à venir, et réaffirmé sa vision ambitieuse pour le Sénégal.

Transparence et vérité : les piliers d’une gouvernance nouvelle

Dès l’ouverture de l’entretien, le Président Faye a réitéré son attachement indéfectible à la transparence, valeur cardinale de sa campagne. Revenant sur la publication d’un rapport détaillé sur les finances publiques couvrant la période 2019-2024, il a déclaré avec fermeté : « On ne m’a pas élu pour cacher la vérité aux Sénégalais. Ce rapport, aussi complexe soit-il, est essentiel pour instaurer une gouvernance intègre. »

Ce document, qui met en lumière un déficit budgétaire préoccupant et une dette publique avoisinant les 100 % du PIB, a été salué comme un acte fort de responsabilité politique. Sans chercher à minimiser les difficultés, le Président a insisté : « Nous assumons pleinement nos responsabilités. La tâche est immense, mais nous savons où nous allons. » Il a ainsi appelé à un pacte de confiance entre les institutions et les citoyens, rompant avec les discours rassurants mais souvent déconnectés de la réalité.

Cap sur “Sénégal Vision 2050” : bâtir une économie résiliente et souveraine

Sur le plan économique, le Président Faye a réaffirmé sa volonté de rompre avec un modèle trop dépendant de l’étranger. Il a mis en avant le programme « Sénégal Vision 2050 », une stratégie de transformation structurelle axée sur la valorisation des ressources naturelles, la souveraineté alimentaire et énergétique, ainsi que la création d’emplois durables.

« Trop longtemps, nous avons exporté nos matières premières sans les transformer. Cela doit changer », a-t-il martelé, annonçant des mesures concrètes pour enclencher un véritable tournant économique. Il a notamment souligné l’importance de l’exploitation maîtrisée des ressources pétrolières et gazières de Sangomar, dans une optique de bénéfice maximal pour la nation.

Conscient de l’urgence sociale, le Chef de l’État a également annoncé la tenue prochaine d’un Conseil présidentiel sur l’employabilité et l’emploi des jeunes. « Qu’il s’agisse de la jeunesse ou des femmes, nous mettons en œuvre de vastes projets pour répondre concrètement à leurs attentes », a-t-il affirmé avec conviction.

Une démocratie apaisée, inclusive et rénovée

Abordant la situation politique nationale, le Président a tenu à rassurer ses compatriotes : « Sous mon mandat, aucun opposant ne sera exclu d’une élection pour des motifs politiques », a-t-il assuré, marquant sa volonté de garantir une démocratie apaisée, inclusive et respectueuse des droits fondamentaux.

Il a également évoqué les réformes électorales en cours, visant à rationaliser le système partisan et à restaurer durablement la confiance dans les institutions. Un message clair, tant pour l’opposition que pour les citoyens, dans un contexte où la stabilité politique demeure un impératif majeur.

Un message d’unité et de dignité nationale

Fidèle à son style sobre et pragmatique, le Président Bassirou Diomaye Faye a conclu son intervention par un vibrant appel à l’unité nationale. Vêtu d’un boubou traditionnel, il a rendu hommage aux figures emblématiques de l’histoire sénégalaise, notamment Mamadou Dia, dont le nom a été récemment attribué à un boulevard majeur de Dakar.

« L’indépendance, c’est aussi celle de nos esprits, de nos ambitions et de notre volonté collective », a-t-il déclaré, appelant tous les Sénégalais à unir leurs efforts pour construire un avenir à la hauteur des sacrifices du passé.

Par cette adresse claire et engagée, le Président Faye confirme sa volonté d’inscrire son action dans une dynamique de rupture, d’espoir et de transformation profonde au service d’un Sénégal debout, libre et solidaire.