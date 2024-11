Le policier qui aurait remis à Ahmet Ndoye l’attestation qui lui vaut ses déboires judiciaires a été auditionné par son supérieur hiérarchique direct. A. Sow, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a reconnu avoir délivré le document. Toutefois, il indique qu’il ne l’a pas remis au chroniqueur de la Sen Tv directement.

« Il est passé par un ami du chroniqueur, un de ses voisins à Rufisque, qui l’a contacté alors qu’il était chez lui. En établissant l’attestation depuis son domicile », rapporte le journal L’Obs qui ajoute que « le policier n’a renseigné ni le nom du bénéficiaire ni le numéro de son permis de conduire. Il revenait au destinataire final de s’en charger ».

Des sources du médias sénégalais révèlent d’ailleurs que l’analyse de l’attestation a montré une différence notoire entre les écritures initiales de l’agent et celles mentionnant le nom et le numéro de permis.

Inculpé pour faux et usage de faux et complicité, le policier a été placé sous mandat de dépôt et conduit à Rebeuss. Il sera jugé ce lundi. Ahmet Ndoye, aussi. Ce dernier a été placé sous mandat de dépôt le 29 octobre pour défaut de permis de conduire et faux et usage de faux.