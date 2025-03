Elle se nomme Khadidiatou Tandia et elle est actuellement dans la cave du tribunal de Dakar, dans l’anti chambre du procureur de la République, dans l’attente de connaitre le sort judiciaire que le maitre des poursuites va lui infliger. Impliquée jadis dans une affaire de trafic de passeports à l’Asepex, cette dame, plus ou moins, proche du défunt régime de l’APR a réussi la prouesse de se présenter devant l’administrateur du Faise pour lui demander d’être intégré au sein de l’équipe avec le rang de “directrice de l’Appui à l’investissement et aux projets.”

Khadidiatou Tandia n’est pas une protégée de Ousmane Sonko. Le Premier ministre du Sénégal ne la connait ni d’Adam ni d’Eve. Au cours de la semaine, elle s’est présentée dans locaux du Faise et a réussi à obtenir une audience auprès de Khoureychi Thiam, le nouveau DG du Faise. Face à lui, elle a sorti une lettre recommandée signée par Ousmane Sonko. Et cette missive exige qu’elle soit installée comme “directrice de l’Appui à l’investissement et aux projets”.

Le patron de la police qui a appris l’arrivée incongrue de cette femme qui aurait refusé le poste de ministre des affaires étrangères « pour des raisons personnelles», à la Cité Keur Gorgui, siège du Fonds d’Appui à l’investissement des Sénégalais de l’Extérieur, a requis les services de la Dic pour procéder à son arrestation.

Interpellée par limiers et conduit au siège de la police judiciaire, elle n’a pas mis du temps pour passer aux aveux. Avec elle, est tombé le nommé Chérif Zeynil Abidin Sy. Ils sont tous les deux poursuivi pour les faits de faux et usage de faux en écriture publique et complicité de ce chef. Après la durée légale de leur garde à vue ils viennent d’être déférés au parquet