Le ministre de ministre de l’Agriculture Mabouba Diagne annonce l’interdiction des exportations des graines d’arachides à partir du 15 novembre

En effet, les exportations de graines d’arachide avaient été autorisées sur une fenêtre portant sur la période allant du 12 septembre au 15 novembre 2024, pour éviter tout chevauchement avec la campagne de commercialisation 2024-2025.

Selon le circulaire parvenu ce mardi, à compter du 15 Novembre 2024, toute exportation de graines d’arachide est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Toute licence ou autorisation non exécutée à cette date devient caduque et non valable.