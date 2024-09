Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, a annoncé la construction d’un barrage anti-sel dans la vallée de Djimassar, située dans la commune de Simbandi Ballante, région de Sédhiou. Ce projet, intégré à la phase II du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (PROVALE-CV), vise à lutter contre la salinisation des terres agricoles et à permettre aux agriculteurs de cultiver tout au long de l’année.

Lors d’une tournée de suivi de la campagne agricole dans les zones sud et sud-est du pays, le ministre a souligné l’importance de ce barrage pour garantir la sécurité et la souveraineté alimentaires dans la région, rapporte APS. Ainsi, il a annoncé la mise à disposition d’un tracteur subventionné et de dix tonnes d’engrais pour soutenir les femmes et jeunes cultivateurs.

Une rencontre à Dakar est prévue entre le ministère de l’Agriculture et les exploitants de la vallée pour réfléchir à sa reconfiguration. Au cours de sa visite, Mabouba Diagne a également constaté les défis auxquels les agriculteurs font face, notamment « la salinisation des terres, l’ensablement, et l’accès limité à la mécanisation, aux financements, et à la formation. »

Le ministre a réaffirmé l’engagement du gouvernement à soutenir les agriculteurs et à mettre en place des mesures pour surmonter ces obstacles. Il s’est dit convaincu que « les régions du sud et sud-est du Sénégal joueront un rôle clé dans la réalisation de la souveraineté alimentaire du pays. »