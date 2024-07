Yacine Fall, Ministre : “Ma fille Sophie Nzinga a été nommée parce que… “

La ministre de l’Intégration africaine, Yacine Fall a réagi à la polémique née de la nomination de Sophie Nzinga Sy à la tête de l’Agence pour la promotion et le développement de l’Artisanat (Apda).

“Croire que je peux influencer le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko pour qu’ils nomment ma fille, c’est mal les connaître. J’étais à Accra quand ma fille a été nommée, je n’étais même pas au courant. Chacun est libre de me croire ou pas”, a-t-elle fait savoir, dans un entretien avec Papé Alé Niang, sur la Rts.

“Je suis ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères et ma fille Sophie Nzinga Sy a été nommée au ministère de l’Artisanat parce qu’ils ont vu ses compétences en la matière, comme c’est le cas avec Mabouba Diagne dans l’Agriculture”, a ajouté la cheffe de la diplomatie sénégalaise. “On a présenté ma fille à son ministre de tutelle à mon insu, ils ont échangé. Elle a été nommée et je n’y suis pour rien”, a enfin souligné Yacine Fall.