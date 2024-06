Éliminatoires CDM 2026 : La RDC piège le Sénégal à domicile (1-1), le Soudan s’empare de la tête du groupe

Lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la RDC a arraché un nul précieux face au Sénégal, condamnant les Lions à perdre la première place au profit du Soudan, vainqueur de la Mauritanie. Ce résultat critique pour le Sénégal, qui jouait à domicile, remet en question leur domination dans le groupe B et intensifie la lutte pour la qualification.

film du match

Dès la 2ème minute, Nicolas Jackson a failli surprendre le gardien congolais en lui chipant le ballon, mais il a été rattrapé in extremis. Cette action donnait déjà le ton de cette rencontre tant attendue, marquant le début d’un duel intense. Le Sénégal a ensuite cherché à imposer son jeu favori basé sur des relances longues de Kalidou Koulibaly et Abdoulaye Seck. Toutefois, la finition n’était pas au rendez-vous, et les tentatives sénégalaises, bien que fréquentes, manquaient de précision dans le dernier geste. Le duel entre les Léopards et les Lions s’est poursuivi sous une intensité soutenue, nécessitant une grande débauche d’énergie de part et d’autre. Les Congolais, bien structurés et solides défensivement, menés par leur capitaine Chancel Mbemba, n’ont montré aucun signe de fébrilité malgré les assauts sénégalais. Les Sénégalais, malgré leurs efforts incessants, ont eu du mal à percer cette défense compacte. Les Lions ont tenté de prendre l’ascendant, notamment grâce à Habib Diarra, l’un des joueurs les plus en vue de la rencontre. Il a eu deux bonnes opportunités, mais ses tirs n’ont pas inquiété le gardien congolais Bertaud.

De même, Pape Matar Sarr a essayé sa chance avec des frappes lointaines cadrées mais pas suffisamment dangereuses pour déstabiliser la défense adverse. Pendant ce temps, la RDC a également eu ses opportunités, avec notamment un but de Wissa à la 32ème minute, finalement annulé pour une position de hors-jeu. Le Sénégal a continué de pousser avec détermination et a fini par être récompensé. Sur un débordement de Jackson juste avant la mi-temps, un cafouillage s’est produit dans la surface congolaise. Ismaila Sarr, opportuniste, a su en profiter pour marquer le but d’ouverture à la 44ème minute. Ce but est tombé à un moment crucial, car les Congolais commençaient à gagner du terrain et à menacer sérieusement la défense sénégalaise. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires avec un avantage en faveur des joueurs d’Aliou Cissé.

Au retour des vestiaires, le jeu s’est ouvert davantage. Nicolas Jackson, replacé sur le côté, a pu exploiter ses capacités de dribbleur, se montrant percutant et très dangereux. Grâce à lui, le Sénégal a enchaîné les occasions. Habib Diallo, Habib Diatta, et Idrissa Gueye ont tous tenté de faire le break, mais leurs efforts ont été infructueux. Les Léopards ont également eu leurs moments forts, mais la réussite leur a échappé, notamment face à un Édouard Mendy bien en place. À la 82ème minute, lancé en profondeur par Pape Gueye, l’ancien joueur de Casa Sports a manqué une occasion en or de sceller le sort du match. Contrairement à Nicolas Jackson, qui a manqué l’immanquable, Fiston Fayele n’a pas tremblé face à Édouard Mendy. Il n’a eu besoin que d’une seule occasion pour égaliser, seulement trois minutes après la grosse ratée du pensionnaire de Chelsea, portant le score à 1-1.

Malgré les entrées de joueurs frais comme Lamine Camara, Pathé Ciss, et Pape Gueye, le Sénégal n’a pas réussi à reprendre l’avantage. Chaque tentative se heurtait soit à la défense congolaise, soit manquait de précision. Malgré les entrées de joueurs frais comme Lamine Camara, Pathé Ciss et Pape Gueye, le Sénégal n’a pas réussi à reprendre l’avantage. Chaque tentative se heurtait soit à la défense congolaise, soit manquait de précision. Le match s’est finalement soldé par un nul (1-1) décevant et lourd de conséquences. Avec ce résultat, les coéquipiers d’Ismaila Sarr perdent la première place, désormais occupée par le Soudan avec 7 points. Les hommes d’Aliou Cissé, qui totalisent 5 points, devront impérativement réagir mardi lors de la 4e journée face à la Mauritanie pour rester dans la course à la qualification.