Divorce avec les régimes de Macky et Diouf: Youssou Ndour dévoile tout et....

Le célèbre chanteur sénégalais Youssou Ndour était hier jeudi 30 janvier, l’invité du podcast “Ouihuste”. Le roi du Mbalax a évoqué ses combats pour la société sénégalaise, et ses prises de position parfois marquées contre des régimes politiques comme ceux d’Abdou Diouf et de Macky Sall.



« J’ai fait une chanson pour dénoncer toutes ces politiques sur l’électricité, sur l’énergie »

« J’ai eu des chansons qui ont heurté certains présidents parce que le contenu même était plus important que le président. Ça concernait le peuple, la population. Quand on a eu…, c’était Abdou Diouf, quand on a eu le problème de l’électricité au vrai sens du mot, j’ai fait une chanson pour dénoncer toutes ces politiques sur l’électricité, sur l’énergie. Donc, soit ce sont des chansons, soit ce sont des positions. Ma dernière position, vous le savez, c’est quand Macky Sall a voulu repousser les élections. J’ai dit non, et j’étais son ministre avant. J’ai dit non, moi je ne suis plus dans cette démarche », a déclaré le célèbre chanteur sénégalais.

« Je n’étais pas d’accord »

Pour lui, il était important que le président laisse la « démocratie continuer et souffler ».

« Je n’étais pas d’accord. Ma loyauté et ma reconnaissance envers mon pays ne me permettent pas de croiser les bras. No Way » a assuré l’interprète de “Birima”.