Ndiaganiao : Demba Sène envoyé en prison pour avoir incendié...

Les faits se sont déroulés la journée du Lundi 27 Janvier 2025 vers 14 heures au village de Guityr dans la commune de Ndiaganiao.



Après le déjeuner. une violente dispute a éclaté entre les frères Demba Sène et Ndimack Sène qui ont failli s’affronter dans l’enceinte du domicile familial.

Les autres membres de la famille qui se trouvaient non loin de la scène, sont intervenus rapidement pour les calmer.

Le grand frère Demba Sène emporté par la colère a commencé à proférer des injures et à menacer de mort son frère.

Pire encore, il a pris une bouteille d’essence qu’il avait gardée dans sa chambre et s’est dirigé vers le dépôt d’herbe morte de Ndimack Sène situé à quelques encablures du domicile familial.

Arrivé sur les lieux, il a versé de l’essence sur l’herbe morte et mis le feu sous le regard impuissant de son petit frère.

Ce dernier cria de toutes ses forces pour alerter les riverains qui ont vite accouru avec des seaux d’eau afin d’éteindre le feu qui a déjà réduit en cendre toute l’herbe morte gardée dans son enclos.

Très touché par le comportement de son grand frère, Ndimack Sène a porté plainte contre son frère pyromane à la gendarmerie de Ndiaganiao.

Arrêté et interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, le mis en cause a reconnu sans ambages et avoué avoir agi sous l’emprise de la colère.

Il a été déféré hier jeudi au parquet de Mbour pour menaces de mort et incendie volontaire dans un lieu non habité.