Diomaye Faye est-il un président « pauvre » ?

Certains en ont ri, d’autres en sont émus : les chiffres dévoilés dans la déclaration de patrimoine du président Bassirou Diomaye Faye continuent de susciter moult commentaires. Un salaire mensuel de 4 859 302 F Cfa, soit moins que celui de la plupart des Directeurs généraux qu’il a, lui-même, nommés. Diomaye Faye, qui était passé à l’exercice bien avant le scrutin présidentiel, s’est encore une fois acquitté de cette obligation constitutionnelle faite au chef de l’Etat, depuis 2001, afin d’améliorer la transparence dans la gestion des deniers publics.

Avec des différences près. L’un de ses comptes épargne affiche un solde 2 690 FCfa et le président Faye, au pouvoir depuis le 2 avril dernier, n’arrive toujours pas à solder ses prêts bancaires dont le cumul est estimé à plus de 30 millions F Cfa.

Pourtant, pendant ce temps, une vive polémique enfle autour de sa famille, notamment ses épouses, qui auraient déjà, selon les détracteurs des nouvelles autorités, goûté au pouvoir de leur mari. La dernière controverse en date concerne le sac à main de sa seconde épouse, Absa, lors du voyage à Paris, donnant du grain à moudre à une partie de l’opposition, comme Bougane Guèye Dani, qui a même avancé un montant de 3 millions de F Cfa.

Et si cet accessoire a suscité un tel tollé, notamment sur les réseaux sociaux, c’est parce que les Sénégalais sont habitués à commenter l’accoutrement de l’ex-première Dame, Marième Faye Sall, lors des déplacements.

Une chose est sûre : avec ce salaire « misérable ? », le chef de l’Etat ne pourra, certainement pas, s’offrir des sacs pareils pour ses deux… épouses avec lesquelles il a déménagé au Palais de République. Y a-t-il une caisse noire ? A combien s’élève-t-elle ?

En tout état de cause, en plus d’être le plus jeune président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye en est de loin le plus « pauvre ». Selon le document publié au Journal officiel, il n’a qu’une villa de 200 m² à Mermoz, dont la valeur vénale est estimée à 134 976 000 F Cfa, une voiture Ford Explorer Platinum et plusieurs terrains non bâtis, entre Keur Moussa, Ndiaganiao et Sandiara.

Même si ce n’est pas rien pour cet inspecteur des impôts et domaines de formation, c’est minimum par rapport au patrimoine de son prédécesseur, Macky Sall, qui a déjà servi la Nation pendant plusieurs années (Dg, ministre, Premier ministre, Président de l’Assemblée nationale), avant d’atterrir à la station suprême. La valeur globale de ses biens répertoriés, dont certains sont détenus en commun avec son épouse Marième Faye Sall, dépasse les 1,3 milliard F Cfa. On peut en citer une villa de 699 mètres carrés d’une valeur de 350 millions de FCfa et un terrain de plus de 2 000 mètres carrés (200 millions de FCfa) dans un quartier chic de Dakar, un appartement de 300 mètres carrés à Houston aux États-Unis, évalué à 220 000 dollars, d’autres villas et terrains au Sénégal ainsi que des parts dans deux sociétés immobilières. A cela, s’ajoute un parc automobile de 35 véhicules « servant essentiellement aux activités politiques » de son parti.