Mairie de Pikine : Le calvaire des populations pour trouver des…

Obtenir des documents administratifs à la mairie de la ville de Pikine s’apparente à un véritable parcours du combattant pour de nombreux Sénégalais. Face à une lenteur administrative chroniquement dénoncée, certains citoyens vont jusqu’à passer la nuit devant les portes de la mairie, espérant ainsi figurer parmi les cent premières personnes inscrites sur la liste du jour.

Dès les premières lueurs de l’aube, les citoyens se pressent pour tenter de se procurer les précieux sésames administratifs. Les files d’attente s’allongent rapidement, et la frustration grandit au fur et à mesure que les heures passent sans progression notable. Nombreux sont ceux qui, faute de mieux, passent la nuit sur place pour être certains d’être servis.

Dans une vidéo, plusieurs Sénégalais ont exprimé leur exaspération face à la lenteur du service administratif de la mairie de Pikine. Ils décrivent une situation catastrophique où les attentes interminables et le manque de réactivité du personnel engendrent des répercussions préjudiciables sur leur vie quotidienne. Un des témoins, visiblement fatigué et agacé, déclare : « C’est inadmissible que nous devions passer la nuit ici pour espérer obtenir un simple document. La lenteur administrative nous fait perdre un temps précieux et nous pénalise dans nos démarches. »

La situation à la mairie de Pikine illustre un problème plus vaste de dysfonctionnement administratif qui affecte de nombreuses autres localités au Sénégal.