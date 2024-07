La ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, SE Annalena Baerbock, est au Sénégal. Sa présence s’inscrit dans le but de renforcer la coopération bilatérale et les liens d’amitié entre le Sénégal et son pays. Une visite officielle de deux jours (du 15 au 16 juillet) qu’elle a débutée ce lundi dans les locaux du nouvel institut Goethe, en présence de différentes autorités sénégalaises et allemandes.

Depuis quelque temps, la sous-région ouest-africaine est le théâtre d’une instabilité politique avec les putschs au Mali, au Burkina Faso et au Niger, alors que le Sénégal, face aux défis du scrutin présidentiel dernier, est cité comme exemple de démocratie. C’est dans ce sens que le gouvernement allemand, par crainte de voir le terrorisme gagner d’autres régions, renouvelle son engagement pour la démocratie.

Les sujets d’intérêt commun ont été au cœur des discussions pour un partenariat gagnant-gagnant et au profit de la jeunesse. « Les problèmes et les défis de la région, notamment le terrorisme, la migration, la criminalité organisée et la pauvreté nous concernent directement, en Europe également », a-t-elle souligné.

C’est pourquoi l’Allemagne “ne démonte pas toutes ses tentes”, mais agit de manière pragmatique dans le cadre des marges de manœuvre restantes.

La ministre allemande d’insister sur le fait qu’il faut donner des opportunités aux jeunes de se faire former sur le continent africain et d’emprunter les voies légales pour se rendre en Europe, au lieu d’utiliser la voie clandestine. « S’il n’y a pas de perspectives pour les jeunes, alors les bandes criminelles ou même les terroristes auront plus de facilité à les recruter”, a-t-elle fait remarquer.

On notait la présence du fondateur d’Afrikajom Center Aliou Tine et celle de la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture, Khady Diène Gaye, entre autres.