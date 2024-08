Conseil des ministres : Sonko fait une annonce de taille d'ici septembre, un...

Le Sénégal se prépare à instaurer un code d’éthique et de déontologie pour les agents des secteurs public et parapublic. Cette décision a été prise lors du conseil des ministres du mercredi 7 août 2024, présidé par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Le Premier Ministre, Ousmane Sonko, a souligné l’urgence de formaliser les exigences relatives à l’exercice des fonctions publiques, comme mentionné dans une communication parvenue à la rédaction de Senego. Il a rappelé l’importance de cette démarche dans la continuité de la lettre envoyée par le Président de la République aux fonctionnaires et agents de l’Administration dès sa prise de fonction.

Ousmane Sonko a demandé aux ministres concernés de présenter au conseil, d’ici septembre 2024, le projet de loi sur le code général d’éthique et de déontologie des agents du secteur public. Ce code est attendu avec impatience par les Sénégalais, compte tenu des nombreuses accusations, prouvées ou non, portées contre les responsables de l’ancien régime de Macky Sall. Ces accusations incluent des détournements de fonds publics et des actes de népotisme et favoritisme, notamment la nomination de proches et de membres de la famille.

Une fois ce code voté, probablement lors de la prochaine législature après la dissolution de l’Assemblée nationale, les autorités judiciaires pourront s’appuyer sur ses dispositions pour surveiller et sanctionner les comportements non conformes. Ce code vise à renforcer la transparence et l’intégrité dans la gestion des affaires publiques.