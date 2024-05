Conférence de l’ICPA à Istanbul : L’Administration pénitentiaire sénégalaise citée en …

Le Sénégal a été encore honoré à l’étranger. L’Administration pénitentiaire sénégalaise a été citée en référence, lors la Conférence de l’Association internationale des services correctionnels (ICPA). Le colonel Abdoulaye Diagne, directeur général de l’Administration pénitentiaire (DGAP), par ailleurs président de l’Association des services correctionnels d’Afrique (ACSA), accompagné d’une importante délégation, a participé à ce conclave tenu à Istanbul, en Turquie, du 22 au 24 avril 2024.

digitalisation en milieu carcéral, a regroupé plus de 150 délégations et chefs de mission. C’était l’occasion pour le colonel Diagne de présenter aux participants venus de tous les continents les efforts du Sénégal en matière de modernisation de la gouvernance du secteur pénitentiaire à travers le SIGDAP (Système d’informatisation et de gestion de la direction de l’Administration pénitentiaire).

En marge de ses activités scientifiques, le colonel Diagne a également effectué d’importantes activités au profit de l’ACSA et surtout pour le compte du Sénégal. Au titre de l’ACSA, il a eu une séance de travail fructueuse avec le président de l’ICPA, en présence de son vice-président et de sa directrice exécutive où cours de laquelle les possibilités de partenariat entre l’ACSA et l’ICPA ont été abordées.

Dans le même élan, le DG de l’Administration pénitentiaire a profité de cette conférence pour nouer des partenariats féconds avec différents acteurs intervenant en milieu carcéral.

Pour le compte du Sénégal, le colonel Diagne a eu, tour à tour, une séance de travail avec les directeurs généraux des administrations pénitentiaires de Turquie et du Rwanda pour dégager des pistes de coopération dans le domaine pénitentiaire. Les intérêts élevés marqués par l’ICPA, la Turquie et le Rwanda promettent des lendemains meilleurs dans les domaines ciblés.

La délégation sénégalaise a visité certains établissements pénitentiaires de la Turquie afin de mieux s’enquérir des conditions de prise en charge des détenus, mais aussi, et surtout des politiques de préparation à la réinsertion sociale ayant connu de francs succès. Cette conférence a été l’occasion pour les organisateurs de réaffirmer le leadership de l’Administration pénitentiaire du Sénégal citée en modèle en Afrique et dans le monde, avant de se donner rendez-vous en septembre 2024 pour la prochaine conférence de l’ICPA qui se tiendra à Singapour”, renseigne une source de Seneweb.