Premier League : Klopp donne le nom du joueur qu’il "déteste" le plus en Angleterre

Alors que les Reds étaient à la lutte pour le titre avec Manchester City, en 2019, Vincent Kompany avait inscrit un but monumental contre Leicester dans les derniers instants de la partie de la rencontre. Cette réalisation du Belge avait offert le titre aux Citizen au détriment de Liverpool. Ce but hante encore le coach des Reds, Jürgen Klopp.

“Le moment où Vincent Kompany a touché le ballon, je suis très heureux de ne pas avoir subi un accident vasculaire cérébral, car c’est ce que l’on doit ressentir. Je me souviens parfaitement du moment où j’étais allongé sur le canapé en train de regarder le match et de me dire : ‘Maddison, bloque-le, arrête-le.’ Depuis, je n’aime pas Maddison’’, lance le technicien allemand dans une interview pour TheRedmenTV.

‘’J’étais en colère contre Brendan Rodgers, ce jour-là, parce qu’il aurait dû le faire sortir, il était fatigué. C’est juste une affaire personnelle, je n’ai aucun problème avec lui, mais quand je le vois, c’est… et maintenant je l’ai revu le week-end dernier”, a lâché Klopp.