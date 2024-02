Police de Dakar Plateau : Rebondissement dans l’affaire Baïdy Amar

La police de Dakar Plateau a achevé son enquête sur la mort de Baidy Amar, survenue dans un appartement du centre-ville de la capitale sénégalaise. Selon le certificat de genre de décès délivré par l’hôpital Principal de Dakar, « la cause du décès est liée à une intoxication par excès de dose de cocaïne ». Les amis du défunt, présents lors de la tragédie, sont désormais poursuivis pour l’usage de cette substance.

Selon L’Observateur, le frère de Baidy Amar a alerté la police après la découverte du corps, et les enquêteurs se sont rendus sur les lieux du drame. Des résidus de cocaïne ont été trouvés sur le lit où se trouvait Baidy, accompagnés d’un sachet de 25 grammes de cette drogue. L’enquête a révélé que le défunt était avec sa copine M. D de nationalité algérienne dans une chambre. La soirée entre couples a pris une tournure tragique lorsque Baidy a fait une crise suite à une consommation excessive de drogue.

Les amis présents, MD (Algérienne), ZF, JM ( Française) et le chauffeur AS, ont tenté de le réanimer, en vain. Ils l’ont ensuite conduit à l’hôpital Principal de Dakar, où son décès a été constaté. Les enquêteurs ont découvert que la cocaïne avait été acquise par le biais d’un livreur qui a remis le sachet au chauffeur AS. Ce dernier a confié ne pas connaître le contenu.

L’autopsie a révélé un « arrêt cardio-respiratoire probablement dû à une intoxication par excès de dose inhalée ». MD, ZF, JM et AS font maintenant face à des poursuites pour « usage de drogue » et comparaîtront devant le parquet de Dakar.