De Graves Révélations encore sur l’Affaire des Enfants Trouvés dans une Voiture à Keur Mbaye Fall…

Deux enfants disparus le 4 janvier à Keur Mbaye Fall ont été retrouvés la matinée du 8 janvier dans un véhicule bâché. L’un est retrouvé décédé, la tête couverte de sang, les yeux enlevés; l’autre grièvement blessé, entaché du sang, et devenu muet.

Quatre moi après, aucun coupable n’a été mis à l’arrêt. Le propriétaire du véhicule du nom de Badou Pouye vaque toujours à ses préoccupations. Malgré les reproches des voisins et témoins, le propriétaire de l’immeuble et du véhicule ne s’est même pas inquiété.

Toutefois, cinq (5) jeunes du quartier dont une fille ont été arrêtés et emprisonnés. La fille et son co-accusé sont poursuivis pour partage de données personnelles tandis que les trois autres sont en instructions pour saccages, associations de malfaiteurs, vol… Ces personnes ont été interpellées par la gendarmerie de la zone industrielle française suit à la plainte du propriétaire du véhicule Badou Pouye réputé être un charlatan.

Adama Traoré, ancien militaire et témoin revient sur les fait « C’est mon fils Souleymane Traoré qui était en train de vider son moto à côté du véhicule de Badou Pouye devant sa maison qui a entendu des tapotements, a tendu l’oreille et a tenté d’en percer l’origine. Il découvre que les gémissement proviennent de l’intérieur du véhicule stationné et bâché devant l’immeuble en face du lac. Il était avec un ami. Ils alertent d’autre passants et ensemble, ils enlèvent la bâche, découvrent l’irréparable et crient au secours avant de tenter d’ouvrir la portière verrouillée. Impossible de défoncer la porte à l’absence du propriétaire, ils ont obligé de casser les vitres pour sauver le survivant ». En outre ,« moi même ai appelé Badou Pouye mais il a refusé de venir ouvrir la voiture à l’immédiat… » poursuit ce père de famille.

A en croire toujours le vieux, Badou Pouye est un féticheur et doit être traqué et inculpé pour nécessité d’enquête.

Dans le même sillage, Baye Mor Dia l’oncle des enfants charge de nouveau B.P le prioritaire du véhicule qui, selon lui, a sacrifié les enfants sous la couverture des autorités politiques et judiciaires…. « C’est un sacrifice humain. L’enfant I.F n’avait plus ses yeux. Quant à le survivant, il avait des déchirures sur les membres supérieures et inférieures ». Plus loin, presque en larmes, Baye Mor dénonce l’attitude du commandant de la brigade zone industrielle et celle du procureur de Pikine. « Aucune autopsie n’a été faite. On nous disait que l’état du corps de I.F n’est pas favorable à une autopsie. C’est absurde et incohérent. Le commandant Mboup a étouffé cette affaire criminelle », nous confesse t-il.

En dépit de ceux-là, nos interlocuteurs ne peuvent pas supporter l’arrestation de 5 jeunes de la cité dont une jeune fille. Ces derniers qui auraient agi sous l’empirisme de la colère, sont accusés de saccages, de vol, d’association de malfaiteur, de partage de données personnelles, entre autres… Seuls deux y comprise une fille ont été jugés et condamnés par le tribunal de Pikine pour 2ans dont 6 mois fermes et une amende de 2 millions Fcfa.