Ligue Europa – Demi-finale aller : OM et ses Sénégalais reçoivent ce jeudi Atalanta d’Ademola Lookman

Les affiches des demi-finales aller de Ligue Europa seront disputées le soir de ce 2 mai dont le duel entre l’Olympique de Marseille d’Ismaila Sarr ou encore d’Iliman Ndiaye et l’Atalanta du Nigérian Ademola Lookman. Le club phocéen va chercher d’enregistrer un bon résultat à domicile avant le match dans une semaine en Italie.

Mal en point en championnat et largué à la course pour une qualification en Ligue des champions 2024-2025, l’Olympique de Marseille a encore une chance pour se qualifier à la prochaine édition de la plus prestigieuse des compétitions interclubs européennes. Mais, pour y arriver, les protégés de Jean-Louis Gasset devront d’abord éliminer ceux de Gian Piero Gasperini en demi-finales de la C3.

Iliman Ndiaye et ses coéquipiers joueront la première manche au Vélodrome. Donc, un résultat négatif est interdit pour le club de la cité phocéenne. Après son exploit contre Benfica en quart de finale, Marseille cherchera à confirmer sa belle campagne européenne face à une bonne formation d’Atalanta qui a écarté en quart de finale l’un des grands favoris de cette compétition, en l’occurrence de Liverpool.

Le seul club français vainqueur de la Ligue des champions (1992-1993) pourra compter sur l’international sénégalais Ismaila Sarr de retour en blessure, après plus semaine d’indisponibilité. Le natif de Saint-Louis a fait son retour lors de la victoire des siens (2-1, J31) contre RC Lens. Il a disputé les 25 dernières minutes de la rencontre. « ISO » pourrait être un élément clé pour prendre une bonne option face aux coéquipiers du Nigérian Ademola Lookman, auteur de 11 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues avec l’actuel 6ᵉ de Serie A.

Pour rappel, l’autre Sénégalais de Marseille, Pape Alassane Guèye n’a pas été inscrit sur la liste des joueurs marseillais pour la Ligue Europa. Donc, le jeune gaucher sénégalais Pape Guèye ne jouera pas le reste de la C3.