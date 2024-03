Le Sénégal a traversé bon nombre de difficultés ces dernières années et ceci dans plusieurs domaines a constaté Alioune Tine ce matin sur la TFM.

“Nous avons un problème avec la justice, un problème avec l’administration. C’est illégal par exemple de fermer le siège de Dethié Fall parce que l’opposition doit y tenir une conférence de presse. L’ordre est illégal. Ceux qui l’appliquent sont dans l’illégalité. Ce qui veut dire qu’on doit faire un diagnostic de l’administration. Quand on regarde aujourd’hui tout le processus électoral avec une analyse sur l’état de droit mais il y a de quoi avoir peur” a déclaré le fondateur du Think Thank Africajom center.

Ces irrégularités ont même conduit à l’émergence d’un “candidat par défaut” d’après Alioune Tine. “Aujourd’hui on a même un candidat par défaut dans l’opposition. Qu’on se dise la vérité. Le candidat de Pastef, le vrai c’est Sonko. Pourquoi il n’a pu participer? Il faut analyser tout cela et en tirer les leçons“, ajouté le défenseur des droits de l’homme.