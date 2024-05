C’est une affaire extrêmement sensible que la brigade de Recherches de la gendarmerie nationale gère actuellement. A en croire des informations obtenues par Kéwoulo, “un retraité français qui vivait dans le quartier depuis bientôt 20 ans a été retrouvé mort ligoté, hier soir.” La femme comme le fils adoptif de la victime sont actuellement retenus par les gendarmes pour “necessité d’enquête.”

Selon les premières informations obtenues par Kéwoulo, “c’est la compagne sénégalaise du retraité qui est tombée sur la scène et alerté le voisinage.” Intervenus, aussitôt que l’alerte leur a été donnée, les gendarmes de la brigade de la Foire ont, très tôt, laissé l’enquête aux éléments de la brigade de recherches de la rue Faidherbe pour mener les investigations. Ces derniers étant plus outillés que les territériaux de la Foire.

Au moment où ces lignes sont écrites, des reporters de Kéwoulo qui se sont rendus sur le lieu du drame ont trouvé des enquêteurs sur place. Dans ce paisible quartier de Yoff Apecsy 2, il se raconte que l’homme qui fait partie des premiers habitants du quartier vivait avec une sénégalaise et un jeune homme congolais qu’il aurait adopté. Et, c’est en l’absence de ce jeune homme que tous, ici, disent “calme et poli” que la compagne du Français a découvert le corps. “C’est aux environs de 23 heures que je suis arrivée avec une de mes copines. Et je suis descendue de taxi pour rentrer dans la maison.” A-t-elle fait savoir aux voisins ameutés par ses cris.

Selon les premiers témoignages recueillis dans le voisinage, la dame se serait absentée au cours des dernières quarante-huit heures. Et, aux voisins, elle a dit qu’elle était allée à un baptême hors de Dakar. Ensuite, de retour de cette fête, elle serait allée voir une de ses copines avant de rejoindre son domicile. C’est avec cette copine qu’elle a fait la découverte macabre vers les coups de 23h30. La dernière fois que l’homme a été aperçu vivant, se serait vers les coups de 19 heures, à la boutique du coin où il a acheté du pain.

“D’ailleurs, on a découvert qu’il a mangé un bout de ce pain.” Ont témoigné des voisins qui ont vu le corps. Aussi, Kéwoulo a appris que le retraité possédait une petite voiture qu’il confiait à un mécanicien. Selon de nombreux témoignages, ce mécanicien venu dans le quartier aurait montré son téléphone au public pour faire savoir qu’il venait de parler avec le français à 22h58 minutes. Ce détail qui peut paraitre anodin est très important pour le légiste -ça permet de connaitre l’heure du décès de la victime. Il est aussi capital pour les enquêteurs qui pourront, grâce à la téléphonie et à la télésurveillance, mieux chercher les présumés auteurs de cet acte

A Yoff Apecsy-2, il se raconte que le jeune homme était aussi absent de la maison au moment de la découverte. “C’est un sportif qui doit avoir vingtaine. Il est souvent dehors.” Ont soufflé des voisins. Quoi qu’il en soit, c’est un corps traumatisé avec les mains ligotés dans le dos que la dame aurait découvert. En attendant de faire la lumière sur cette scabreuse affaire, les gendarmes ont amené, avec eux, la dame et le fils adoptif.