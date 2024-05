C’est un accident inexpliqué, pour le moment, qui est venu endeuiller le trés passant quartier de la Foire de Dakar. Aujourd’hui, aux alentours de 14 heures, c’est un bus Tata en provenance de la banlieue dakaroise qui a percuté un taxi dans le même sens.

Et le choc a été si violent que c’est toute l’arrière train du taxi qui est venue se loger dans les premiers sièges. Et, comme on peut l’imaginer, les passagers de ce taxi n’ont pas de chances. A en croire les premières informations obtenues par Kéwoulo, “deux personnes ont perdu la vie sur le coup, deux autres ont été évacués en état de blessure graves et une personne blessée légérement a été secourue.”

Alertés très tôt, les gendarmes de la brigade de la Foire se sont déployés sur les lieux du drame. Et ont été assistés par la sécurité civile qui est arrivée très rapidement. En plus des victimes constatées sur l’axe Nord-Foire-Dakar, Kéwoulo a aperçu un autre homme étalé dans le sens contraire, derrière l’abri bus et recevant des soins des Sapeurs-Pompiers.

Selon des témoignages recuillis sur place, ce dernier a été happé par la portes arrières d’un bus qui partait de cet arret de la Foire vers la banlieue. Au moment où ces lignes sont écrites, la circulation est très perturbée dans la zone.