Boy Niang 2 : “Gaston était une référence pour nous…”

Le Lutteur de Pikine Boy Niang 2 a eu des mots forts à l’endroit de feu Gaston Mbengue décédé ce mercredi 1er des suites d’une longue maladie.

“Je prie pour le repos de son âme. Gaston était une référence pour nous et il a aidé beaucoup de jeunes sénégalais lutteurs ou non. Il a organisé plusieurs de mes combats dont le dernier (face à Modou Lô). Je suis allé lui rendre visite dernièrement et on a beaucoup discuté. C’était vraiment quelqu’un de serviable. Si j’ai pu amener mes parents à la Mecque c’est grâce à lui” a confié Boy Niang 2.