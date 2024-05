Ligue 2 / 24ème journée : Wallydaan et Oslo en Ligue 1 ce samedi ?

La 24ème et dernière journée de Ligue 2 promet un weekend riche en émotions avec la course à la montée et à la lutte pour le maintien qui se jouent sur le fil du rasoir.

En tête du classement avec 39 points, Wallydaan et Oslo FA (2ème, 39 points) peuvent valider leur accession en Ligue 1 dès ce samedi. Pour y parvenir, ils devront s’imposer respectivement face à Demba Diop FC (14ème, 17 points) et l’AS Douane (3ème, 37 points) et espérer dans le même temps qu’Amitié FC (5ème, 33 points) ne s’impose pas à l’extérieur contre AJEL de Rufisque (6ème, 32 points).

Au stade municipal de Ngor, RS Yoff (7ème, 32 points) accueille HLM de Dakar (4ème, 35 points). Les HLM, accrochés à leur 4ème place synonyme de montée, n’auront pas la tâche facile face à une équipe de Renaissance Sportive de Yoff qui garde espoir de rejoindre l’élite.

Premier relégable, Keur Madior (13ème, 18 points) reçoit Niarry Tally (8ème, 32 points). Une victoire est impérative pour Keur Madior s’ils veulent croire au maintien, tandis que Niarry Tally vise les trois points pour poursuivre leur rêve d’accession.

Au stade Alassane Djigo, DUC (9ème, 30 points) accueille CNEPS Excellence de Thiès. Séparées par un seul point, les deux formations n’ont d’autre choix que de s’imposer pour assurer leur survie en Ligue 2.

Onzième au classement, Ndiambour (26 points) se rend chez Thiès FC (12ème, 22 points). Cette rencontre s’annonce décisive dans la lutte pour le maintien.

Ligue 2 : Programme 24ème journée

Samedi 18 mai 2024

Stade Maniang Soumaré

17h00 : Wallydaan / Demba Diop FC

Stade Parcelles Assainies

17h00 : Oslo F.A / AS Douane

Stade municipal de Ngor

17h00 : RS Yoff / HLM de Dakar

Stade Alassane Djigo

17h00 : DUC/ CNEPS Excellence

Dimanche 19 mai

Stade Maniang Soumaré

17h00 : Thiès FC / Ndiambour

Stade Ngalandou Diouf

17h00 : AJEL de Rufisque / Amitié FC

Stade Caroline Faye

17h00: Keur Madior / Niarry Tally.