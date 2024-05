Nécrologie : Il était une fois Gaston Mbengue!

Ce mercredi 01 mai le célèbre promoteur de lutte Gaston Mbengue est décédé suite à une longue maladie qui l’éloigne pendant plusieurs mois du milieu de lutte.

Né en 1951 et grandi dans le célèbre quartier de fass en Médine Dakar dans lequel il côtoyait plusieurs anciens lutteurs, Gaston Mbengue a entamé comme commerçant d’habits de prêt-à-porter au marché de sandaga .

Il débute sa carrière de promoteur de lutte en 1991 et s’associe dans l’équipe fanion de la région de Louga l’ASC Ndiambour . L’année suivi il créa le structure Gaston Productions malgré un début heurté par des problèmes financiers mais parvient à hisser son nom en face du monde devient un acteur incontournable du milieu de la lutte sénégalaise . Gaston a révélé plusieurs champions de lutte grâce au CLAF de 2006 et 2007 comme Balla gaye2, Modou Lo et Lac 2.

Les combats mémorables organisés par Gaston sont Yekini de l’écurie ndakarou et Balla Beye 2 de l’écurie Haal pulaar le 9 décembre 2007 ainsi le derby Guédiawaye et Pikine Balla gaye2 et Mohamed Ndaw Tyson le 31 juillet 2011.

Par son engagement et son travail acharné le Don King de l’arène de la lutte sénégalaise a fini de conquérir le cœur des milliers d’amateurs grâce à son esprit d’innovateur au sein de lutte sénégalaise et lui faisant une légende de sport. Il s’éteint à l’âge de 73 ans laisse un vide dans la communauté mais le flambeau est déjà assuré par son fils Makane Mbengue son héritage et son œuvre perdureront à travers les générations futures.