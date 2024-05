Pour émigrer aux États-Unis, le mécanicien M. M. a cambriolé pour financer son voyage. Son rêve a été brisé par les éléments du commissariat de Diamaguène Sicap-Mbao.

Le cambrioleur âgé de 29 ans, son complice N. D. et trois receleurs sont tombés dans les filets des hommes du commissaire Ousmane Diop. Ils ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction, détention d’arme blanche et recel.

Comment le gang est tombé

Tout a commencé lorsque le limier en chef de Diamaguène Sicap-Mbao a été saisi à travers une plainte relative au cambriolage d’un magasin où une quarantaine de téléphones portables de diverses marques, d’une valeur de 1 300 000 F CFA, et des airpod ont été emportés.

Il ressort du constat des limiers que la porte d’entrée du magasin a été défoncé et à l’intérieur ils ont découvert plus d’une vingtaine de cartons de téléphones portables éparpillés par terre. Aucune caméra de surveillance fonctionnelle n’a été constatée sur les lieux et les objets trouvés ont été consignés au commissariat pour les besoins de l’enquête.

L’exploitation des résultats des réquisitions téléphoniques des appels émis par les voleurs a permis aux policiers de mettre la main sur cinq suspects, dont le cerveau M. M., le 11 mai dernier. Deux téléphones portables ont été saisis sur le voleur M. M. et sur le receleur B. K.

Convoqué au commissariat, le plaignant T. Tall a reconnu les appareils comme faisant partie des biens subtilisés dans son magasin. Interrogé sur procès-verbal, M. M. a avoué être l’auteur du cambriolage. Après son forfait, il a emporté un sac contenant plusieurs téléphones portables et des airpod qu’il a gardés dans sa chambre. Il a offert un téléphone à sa copine avant découler le reste de son butin dans le marché avec l’appui de ses complices. L’argent de la vente (600 000 F CFA) a été confié à un certain M. D., qu’il présente comme un gendarme, sans autre précision, pour les besoins de son voyage aux États-Unis.

Au terme de l’enquête, le cambrioleur M. M. et ses complices ont été déférés au parquet .