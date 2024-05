Saudi Pro League 32e journée: Al Nassr de Sadio Mane au menu d’Al Hilal de Kalidou Koulibaly

Malgré le titre de champion d’Al-Hilal samedi dernier (à trois journées du terme), et si Al-Nassr, looser magnifique, est assuré de la qualification en Ligue des champions asiatique la saison prochaine, ce choc n’en perd pas sa saveur pour autant. Et pour cause, les Jaune et Bleu sont revanchards, alors qu’ils ont enregistré 100 % de défaites lors de leurs trois confrontations cette saison avec la bande à Bounou et Koulibaly. La victoire (1-2) en Coupe arabe à l’aube de la présente campagne en août dernier étant au compte d’un tournoi non officiel.

Battre enfin Bounou ?

Le dernier duel a laissé un goût amer aux coéquipiers de Sadio Mané, buteur pour l’honneur en toute fin de match (90e+9) à 10 contre 11, suite à l’exclusion du capitaine Cristiano Ronaldo coupable d’un pétage de plomb. Le Portugais, justement, sera à surveiller de près. Auteur de 33 pions en 28 matches, CR7 n’est plus qu’à une longueur du record de buts inscrits par un joueur sur un exercice (34, par le Marocain Abderrazak Hamdallah en 2018-2019). Pour cela, il faudra tout de même battre Bounou contre qui le Lusitanien n’a jamais marqué depuis la venue de l’ex-Sévillan dans le Golfe.